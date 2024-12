Palmeiras tem interesse em Gabriel Xavier, do Bahia, para 2025

Gabriel Xavier é um dos destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | ECBahia

Titular absoluto do Bahia comandado pelo técnico Rogério Ceni, o zagueiro Gabriel Xavier entrou na lista de desejos do Palmeiras para a temporada 2025. Com chances remotas de título nesta 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista já monitora o mercado pensando no ano que vem.

De acordo com as informações do jornalista Renato Rodrigues, da TNT Sports, o Alviverde busca reforçar o setor defensivo da equipe, que atualmente conta com os experientes Gustavo Gómez e Murilo, além dos jovens Naves e Vitor Reis.

Nesta temporada, Gabriel Xavier atuou em 52 partidas e desde que assumiu a titularidade da equipe na segunda rodada do Brasileirão, na vitória sobre o Fluminense, na Arena Fonte Nova, o zagueiro só deixou os onze iniciais quando esteve suspenso pelo terceiro cartão amarelo, em duas ocasiões.

Contratado pelo Tricolor inicialmente para compor o time sub-20, o defensor de 23 anos possui vínculo contratual até o fim de 2027.