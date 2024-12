Bahia x Atlético-GO: saiba onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre Atlético-GO e Bahia no 1º turno - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca da classificação para a Libertadores, o Bahia recebe o Atlético-Go, já rebaixado, neste domingo, 8, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto será na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 16h.

Para a partida, o Esquadrão chega precisando vencer para não depender de outros resultados na rodada e cravar a vaga na principal competição do continente. Porém, em caso de empate ou derrota, terá que secar o Cruzeiro, que enfrenta o Juventude.

Apesar do primeiro turno positivo, o tricolor baiano caiu de desempenho no returno, somando apenas um triunfo no returno. No entanto, segue na primeira parte da tabela, na 8ª colocação, com 50 pontos somados.

Para a partida, o Bahia não poderá contar com o goleiro Marcos Felipe, que sofreu uma concussão contra o Corinthians. Desta maneira, o defensor titular será Adriel.

Escalação do Bahia: Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez.

Escalação do Atlético-Go: Ronaldo; Bruno, A. Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas; Shaylon, Rhaldney, Alejo Cruz; Derek.

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Horário: 16h