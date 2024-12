Simpósio da Sudesb faz teste com algas no gramado do Estádio de Pituaçu

Algas foram aplicadas em parte do gramado do Estádio de Pituaçu - Foto: Divulgação | Sudesb

Salvador sedia, nos dias 5 e 6 de dezembro, o Simpósio Inovações Verdes: Tecnologias para Cultivo Sustentável e Conservação do Solo. O evento promovido pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) reúne palestrantes do Brasil e do mundo para um debate sobre as inovações para cuidados com a vegetação, aplicados ao esporte.

De acordo com o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, esse simpósio é uma prova do quanto as atribuições da entidade têm se desenvolvido nos últimos anos, tratando não apenas das práticas esportivas, mas de tudo que o esporte também engloba em sua cadeia de negócios.

“A Sudesb cresceu muito. Nós passamos a tratar de temas que não eram temas do nosso cotidiano, como supressão de vegetação, projetos paisagísticos grandes, então a relação com a natureza passou a ser algo mais intenso na nossa vida. Nós fizemos um primeiro seminário que abriu as portas para esse debate sobre inovação e tecnologia aplicada ao esporte, o cuidado com a vegetação, com a natureza. O simpósio incorporou cientistas, pesquisadores, doutores, agrônomos, a turma do dia a dia que executa, além de secretários municipais e gestores interessados em receber equipamentos do estado”, explicou Vicente ao Portal A TARDE.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb | Foto: Divulgação | Sudesb

Para o titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, o alto investimento do governo do estado possibilita a realização de debates como esse, que facilita o acesso da população a equipamentos esportivos de qualidade.

“Está se consolidando, nos últimos três anos, o maior investimento da história da Bahia em equipamentos esportivos e isso é uma conquista muito importante, porque não se pratica esporte sem ter equipamentos adequados. Esse simpósio serve para que a gente possa, de fato, ter praças esportivas de qualidade, especialmente o campo de futebol, que é a grande paixão dos brasileiros”, afirmou o secretário.

"É o segundo evento sobre cuidados com gramados que a Sudesb realiza. O primeiro foi um seminário que aconteceu em 2022. Este, por ter um caráter mais técnico, foi intitulado de simpósio. A ideia com essa iniciativa é trazer o debate sobre inovações de tecnologias verdes nos gramados e no cultivo do solo. Para tanto, mobilizamos nossos principais clientes na área do esporte, que são as prefeituras, pois são elas que administram e fazem a manutenção dos equipamentos esportivos que a Sudesb constrói”, revelou o Diretor de Operações em Equipamentos Esportivos (DOEE) da Sudesb e coordenador do evento, Danilo Xavier.

Produto utilizado de forma experimental no gramado do Estádio de Pituaçu | Foto: Divulgação | Sudesb

Uso de algas no gramado

Parte do gramado do Estádio de Pituaçu, inclusive, foi usada para aplicação de algas como biofertilizante natural. A comitiva estadunidense liderada pelos pesquisadores Stuart M. Williams, da Enlightened Soil Corp, e Tucker Garrigan, da EnSoil Manager explicou o funcionamento do produto.

Os representantes chegaram a o líquido que contém células vivas para mostrar que é seguro tanto para o ser humano, quanto para o solo, além de prometer resultado na qualidade da grama em pouco tempo.

“Com a aplicação de algas, há a possibilidade de não precisarmos mais usar adubos sintéticos, fertilizantes. A interação do produto é imediata a depender do tipo de solo presente. No geral, em um dia, dá pra ver uma mudança na clorofila. Em um ou dois meses, dá para ver a mudança maior na espessura e no adensamento da grama ao cobrir as falhas. A ideia é fazer esse manejo semelhante ao que acontece naturalmente", ressaltou Tucker.

Produto utilizado de forma experimental no gramado do Estádio de Pituaçu | Foto: Divulgação | Sudesb

“Daqui a seis meses vamos verificar como foi o crescimento da grama e poderemos, quem sabe, incorporar nas nossas especificações das próximas licitações o uso das algas para ajudar no crescimento das gramas naturais”, destacou Vicente Neto.

No fim da tarde desta sexta-feira, 6, no auditório do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), em Pituaçu, o simpósio chega ao fim e os participantes poderão retirar os seus certificados.