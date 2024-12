Everton Ribeiro faz autoavaliação do 1ª ano no Bahia: "Altos e baixos"

Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Mesmo em uma temporada que colecionou frustrações para o torcedor do Bahia, o Tricolor pode "salvar" o ano com a classificação para a Libertadores, em jogo marcado para o próximo domingo, 8, contra o Atlético-GO, às 16h. Questionado sobre a decisão que pode levar o Esquadrão de Aço à competição internacional, o capitão Everton Ribeiro fez uma autoavaliação do seu primeiro ano em Salvador, mas direcionou o foco no jogo marcado na Arena Fonte Nova.

"Para uma primeira temporada, com novos companheiros, tive momentos de muita felicidade, pude fazer gols, dar assistências, fazer grandes partidas, mas passei por altos e baixos também. Jogos que não consegui render o meu melhor, mas temos essa chance de fechar bem o ano e fazer história. Eu estou focado para isso", comentou o camisa 10 em entrevista coletiva.

Amargando o vice-campeonato no Baianão, eliminação para o CRB na Copa do Nordeste e para o Flamengo na Copa do Brasil nesta temporada, o Bahia depende apenas dos seus esforços para garantir a vaga na Libertadores, apesar de passar por mal momento na temporada. Questinado sobre isso, Everton Ribeiro comentou que "esquecer o momento" e "viver o jogo" são maneiras do Tricolor assegurar a classificação.

"A gente sabe que estamos devendo em relação ao desempenho, mas temos essa oportunidade. Tudo que a gente construiu ao longo do campeonato, em jogos bons e não tão bons, nos deu a oportunidade de estar em casa, diante da nossa torcida, para voltar a Libertadores depois de tanto tempo. Temos que esquecer esse momento e viver o jogo de forma única, com muito empenho, animação e focado para a gente vencer e realizar esse sonho que está tão perto", projetou o jogador.

O emocional da equipe do Bahia é alvo de criticas de torcedores tricolores quando o time depende apenas dos seus esforços para alcançar um determinado objetivo em jogos importantes. Questionado sobre a pressão de atuar diante da Fonte Nova lotada no domingo, o meio-campista disse que todo jogador "tem que saber suportar".

"É uma pressão boa, que quem joga em time grande, como Bahia é, tem que saber suportar, tem que deixar o que pode afetar a gente para fora, tem que focar no jogo, no que pode fazer de melhor, ajudar o companheiro e juntos temos essa grande oportunidade que não podemos deixar passar", concluiu.