Lisca revela mala branca do Palmeiras para atletas do Ceará em 2018

Lisca foi trenador do Ceará em duas oportunidades - Foto: Divulgação | Ceará

Um assunto no futebol sempre volta à tona quando a reta final se aproxima no Campeonato Brasileiro: as malas brancas. Questionado se já recebeu um incentivo financeiro de outros clubes, o técnico Lisca 'Doido' relembrou um caso quando defendia o Ceará, revelando que o Palmeiras pagou aos jogadores da equipe cearense na partida contra o Internacional, válida pela 33ª rodada do Brasileirão de 2018.

Leia mais:

>> Garantido na elite, Vitória negocia contratações e pode perder Matheusinho

>> Novo Bahia? Veja o que mudou um ano após a permanência na Série A

>> Palmeiras tem interesse em Gabriel Xavier, do Bahia, para 2025

"Sempre chega via jogadores. Em 2018 recebemos, eu estava no Ceará. Jogaríamos contra o Inter, e o Palmeiras ofereceu mala branca, pagou aos jogadores. Recebemos e na hora da divisão foi uma confusão, a mala branca mais atrapalhou ", comentou o técnico em entrevista à Cazé TV.

De acordo com o ge, o clube paulista, questionado sobre o caso, negou o relato divulgado por Lisca, acresentando que "se pauta por condutas éticas".

"Os jogadores naquela época falaram que seria só nosso. Só atrapalhou, atrapalhou no jogo, porque os jogadores deram tudo contra o Inter e no jogo seguinte todo mundo com tanque vazio. Foi ruim, a gente empatou o jogo, achei que era só para ganhar o jogo, mas na verdade era para empatar, também. Foi a única experiência que tive e não foi muito legal. Depois que eu soube que ela é proibida, eu procuro não participar", concluiu o treinador.

Na época, o Internacional era o principal concorrente do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, e estava a cinco pontos de vantagem. O Alviverde ultrapassou o Colorado ao decorrer do da competição e terminou a temporada como campeão.

A partida entre Ceará e Internacional terminou empatada em 1 a 1 e foi disputada na Arena Castelão, em Fortaleza. Vale mencionar que a mala branca é proibida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva.