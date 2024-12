Garantido na elite, Vitória negocia contratações e pode perder Matheusinho

Matheusinho é uma das principais peças do Vitória - Foto: Reprodução | Redes Socais

A temporada 2024 ainda não chegou ao fim, mas o Vitória já se movimenta para reforçar o elenco para o próximo ano. Os primeiros alvos do Rubro-Negro são o zagueiro Zé Marcos, do Juventude, e o lateral-direito Claudinho, do Criciúma. As informações foram divulgadas pelo ge e pelo Canto Rubro-Negro, respectivamente.

Cria da base do Athletico-PR, Zé Marcos tem 26 anos, 1,88cm de altura, e está há duas temporadas no Juventude. Nesta temporada, o zagueiro canhoto jogou 45 partidas e marcou um gol. O jogador chegaria sem custos ao Vitória, já que está em fim de contrato com o clube gaúcho.

Aos 24 anos, Claudinho tem sido destaque do Criciúma desde a temporada 2023, quando o clube disputou a Série B. Em 2024, foram 55 jogos, seis assistências e cinco gols marcados. Ele tem contrato com o clube catarinense até dezembro de 2025, mas o rebaixamento do clube para a Série B pode facilitar a negociação.

De saída?

As especulações envolvendo nomes do atual elenco também aquecem o mercado da bola. Uma das principais peças do Vitória em 2024, Matheusinho tem recebido sondagens de times do exterior e do Brasil, entre eles o Corinthians. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Mota ao jornalista Jorge Nicola.

O camisa 10 entrou em campo 53 vezes nesta temporada, deu 10 assistências e marcou seis gols.