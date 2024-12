Rogério Ceni responde se conta com Isidro Pitta no Bahia para 2025

Isidro Pitta é artilheiro do Cuiabá - Foto: Divulgação

Depois de 2 meses, o Bahia voltou a vencer uma partida no Campeonato Brasileiro na virada diante do Cuiabá, no sábado, 1º. Mais do que o triunfo, chamou a atenção duas longas conversas que o treinador Rogério Ceni, do Tricolor, teve com o atacante Isidro Pitta, destaque do Dourado e que deve ser negociado após o rebaixamento da equipe.

A primeira conversa, ainda antes do jogo, foi relatada pela jornalista Gabriela Troian durante a transmissão da partida. Após a partida, o jornalista Marinho Júnior registrou em vídeo o papo entre Pitta, Ceni e gestores do Bahia, o CEO Raul Aguirre e o diretor de futebol Carlos Santoro.

Após a partida, Ceni, Cadu e Raul, conversaram por alguns minutos com atacante Pitta.



Na entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni foi questionado sobre o tema do longo papo com o jogador da seleção paraguaia e se conta com ele para o elenco do Tricolor na próxima temporada. Vale lembrar que o treinador permanece no comando da equipe e já planeja contratações para 2025.

"Cumprimentei o Pitta e todos os outros 10 jogadores na entrada do campo. E agora (após a partida), ele veio falar, acho que, não comigo ele veio falar, mas fiz questão de parabenizar porque acho ele um bom atleta, competitivo e que deu muito trabalho ao Gabriel Xavier, que sofreu muito com ele. Acho que ele tem contrato em vigência e que vai cair bem em qualquer time da Série A", falou.

Rogério Ceni também respondeu sobre suas impressões sobre Pitta; "Se eu gosto do futebol dele? Claro que eu gosto do futebol dele, é um belíssimo jogador", enfatizou. Pitta, de 25 anos, soma 21 gols e 3 assistências nesta temporada.

O Bahia tem 50 pontos e está na sétima posição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Corinthians na próxima terça-feira, 3, e termina sua participação na competição contra o Atlético Goianiense, no domingo, 8, na Arena Fonte Nova.