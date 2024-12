Ceni celebra triunfo, mas cobra postura melhor para duelo decisivo

Técnico Rogério Ceni após triunfo do Bahia contra o Cuiabá - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia reencontrou o caminho das vitórias neste sábado, 1º, ao vencer o Cuiabá por 2 a 1, de virada, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois jogos bem jogados, mas sem o resultado esperado, o técnico Rogério Ceni valorizou o triunfo, mas fez questão de destacar que a equipe ainda precisa melhorar para os próximos desafios, especialmente o confronto decisivo contra o Corinthians.

Em coletiva após a triunfo, Ceni afirmou que, apesar do resultado positivo, a atuação da equipe ficou abaixo das expectativas: "A nossa postura no primeiro tempo foi ruim para um time que quer chegar a uma pré-Libertadores. No segundo eu já acho que melhoramos um pouco. Mas no fim nós saímos com o triunfo, e é isso que importa para a gente".

Leia mais:

>> Cauly destaca atuação de Lucho Rodríguez, autor do gol: "Decisivo"

>> Pitta no Bahia? Jornalista revela longa conversa de atacante com Ceni

>> Título do Botafogo abre G-8 e Bahia só depende de si para ir à Libertadores

O próximo desafio do Esquadrão é fora de casa, em São Paulo, contra o Corinthians, que chega embalado por sete vitórias seguidas no Brasileiro. "Contra o Corinthians é uma decisão. Um time que vem embalado. Nós temos que encontrar uma solução para jogar um bom futebol", alertou Ceni, que já vislumbra o impacto que a vitória sobre o time paulista pode ter na luta pela vaga na pré-Libertadores. As duas equipes estão empatadas com 50 pontos na tabela, e um triunfo no duelo direto pode ser crucial para o Tricolor de Aço.

O técnico também reafirmou a filosofia do Bahia em jogar para frente e sempre buscar a vitória, independentemente do adversário. "Nós sempre jogamos para frente, com o objetivo de ganhar os jogos. Nós nunca jogamos pelo empate, de uma maneira defensiva. Perdemos jogos pelo caminho, mas sempre mantivemos o estilo de jogo". Ele sabe, no entanto, que para vencer o Corinthians, o time precisa apresentar um nível superior ao da partida contra o Cuiabá: "Se entrarmos assim contra o Corinthians, dificilmente conquistaremos o resultado positivo. Se melhorarmos o nível de jogo, nós podemos competir", completou.