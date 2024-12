Bahia volta a vencer após sete jogos e alcança marca histórica

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia viveu uma noite histórica neste sábado, 30, ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Ademir e Lucho Rodríguez, o Tricolor de Aço não apenas garantiu a vitória após sete rodadas sem vencer no certame, mas também igualou a sua melhor campanha na era dos pontos corridos, atingindo os mesmos 50 pontos conquistados em 2017. O resultado coloca o Bahia na 7ª posição da tabela e mantém vivo o sonho da classificação à Libertadores de 2025.

O jogo começou com o Cuiabá saindo na frente. Eliel aproveitou um descuido de Luciano Juba na segunda trave, recebeu passe de Isidro Pitta e empurrou para o fundo das redes. Contudo, o Bahia não se abateu e buscou o empate antes do intervalo. Aos 37 minutos, Jean Lucas fez um passe preciso para Ademir, que, livre na pequena área, tocou de primeira para marcar o gol do empate.

Na segunda etapa, após sofrer muito e ver o Cuiabá ter dois gols invalidados por impedimento, o Bahia virou o jogo com Luciano Rodríguez, que invadiu a grande área adversária, lutou pela bola e chutou de bico para o fundo do gol, garantindo o triunfo tricolor.