Ex-Bahia, Gregore é expulso no primeiro minuto da final da Libertadores

Lance da expulsão de Gregore - Foto: Reprodução

Ex-jogador do Bahia, o volante Gregore protagonizou o primeiro grande momento da final da Libertadores neste sábado entre Botafogo, seu atual clube, e Atlético Mineiro. O jogador, muito querido pela torcida tricolor e um pilar do belo ano do Glorioso, acabou por ser destaque negativo.

Com pouco mais de um minuto de jogo, Gregore foi imprudente em disputa de bola com o argentino Fausto Vera e acabou solando a cabeça do jogador do Atlético Mineiro. O árbitro do confronto não teve dúvidas e aplicou o vermelho.

Veja o lance:

Gregore, ninguém morre devendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. pic.twitter.com/CGsxIVyjmr — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) November 30, 2024

O Botafogo fez grande investimento nesta temporada e na final busca o seu primeiro título de Libertadores. O duelo brasileiro acontece no Monumental de Núñez, na Argentina