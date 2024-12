Botafogo supera expulsão e conquista a Libertadores pela primeira vez

Luiz Henrique marcou o primeiro gol do jogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo escreveu neste sábado, 30, um dos capítulos mais gloriosos de sua história ao conquistar a Copa Libertadores da América pela primeira vez. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, coroou uma campanha marcada por grandes duelos, que nesta final, não foi diferente. Esse foi o primeiro título do Alvinegro na competição.

O confronto começou de forma dramática para o Alvinegro carioca. Com apenas 40 segundos de jogo, Gregore foi expulso após cometer uma falta dura em Fausto Vera, deixando o Botafogo com um jogador a menos durante praticamente toda a decisão. Apesar da inferioridade numérica, o time comandado por Arthur Jorge não se intimidou e abriu o placar com Luiz Henrique, aindo na etapa inicial. Poucos minutos depois, Alex Telles ampliou em cobrança de pênalti, aumentando ainda mais a confiança botafoguense.

Leia mais:

>> Bahia confirma treinador para o sub-17 que vai disputar a Copinha

>> Mar Grande-Salvador Experience: congresso técnico ajusta detalhes

>> Cuiabá x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

O Atlético-MG, porém, não desistiu. Aproveitando a superioridade numérica, o Galo diminuiu o marcador com Eduardo Vargas, no comecinho do segundo tempo, aproveitando uma cobrança de escanteio de Hulk para marcar de cabeça. Mas a reação parou por ai, já que no último minuto marcou o terceiro gol, com Júnior Santos, que sacramentou o Botafogo como campeão do maior torneio continental da América do Sul