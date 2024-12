Mar Grande-Salvador Experience: congresso técnico ajusta detalhes

Dia especial foi no Village Itaparica - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Cerca de 200 atletas vão entrar no mar neste domingo, 1º, para a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador. Antes disso, neste sábado, 30, o congresso técnico ajustou os últimos detalhes para a competição de águas abertas mais tradicional do Brasil. O dia especial foi no Village Itaparica.

Com um evento pé na areia, a Mar Grande-Salvador Experience reuniu atletas, técnicos, guias, organizadores e outros envolvidos na realização da Travessia para esclarecer todas as informações referentes ao regulamento. A ideia é proporcionar um dia agradável para que os atletas sintam-se à vontade no dia que antecede a prova.



"Esse congresso técnico é um evento de extrema importância. Nós colocamos um congresso técnico dentro da Mar Grande-Salvador Experience, nesse visual paradisíaco, não é numa sala fechada. Os atletas poderão descansar um pouco, relaxar, fazer meditação e se preparar para a prova", disse Bruno Riella, diretor da Ambiance Esporte e Eventos, responsável pela produção da Travessia.

Árbitro geral da prova, experiente Kiko Borges já atuou nessa função em cerca de 20 oportunidades na Mar Grande-Salvador, mas garante que cada edição traz uma sensação especial.



Kiko Borges | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

"Não é nenhuma novidade pra mim, mas é sempre uma emoção grande porque essa prova é a mais tradicional do Brasil. É como se fosse finalizando uma temporada inteira coroando com essa prova. A condição do mar está muito boa, o que faz com que seja uma prova, de certa forma, fácil para os atletas, porque não tem muita marola, não tem muito vento, quando entrar o vento já vai estar final de prova, então talvez só prejudique um pouco os últimos atletas", contou Kiko ao Portal A TARDE.

Quem também tem um longa relação com a Travessia Mar Grande-Salvador é o veterano Ney Santos, recordista na coordenação da prova, função em que atuou por 18 edições seguidas, de 1984 a 2001. Assim como em 2023, ele é um dos convidados especiais para a edição deste ano.

"A Travessia Mar Grande-Salvador é uma prova que ganhou uma dimensão significativa pelo que ela representa, não só para o incentivo ao esporte, mas do ponto de vista sócio econômico. É uma prova que mexe com a cadeia produtiva do esporte, gerando ocupação e renda", explicou Ney.

Ney Santos | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

"Do ponto de vista de segurança, historicamente nunca tivemos nenhum incidente ou nenhum acidente, então isso mostra também quanto a organização tem se preocupado com a segurança dos participantes", complementou.

Sobre a Travessia

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador tem largada marcada para as 6h50 deste domingo, 1º, na Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. A chegada será na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Com cerca de 200 inscritos, a prova reunirá competidores de todo o Brasil, distribuídos em 14 classes divididas por faixa etária, a partir dos 13 anos, além de uma classe especial para pessoas com deficiência.

A travessia é uma realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, com produção da ViraMundo Produções, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínio de Powerade e Village Itaparica.