Travessia Mar Grande-Salvador amplia identidade com nadadores de todo o Brasil

Travessia Mar Grande-Salvador em 2023 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Tida por atletas e especialistas como uma das mais desafiadoras e charmosas provas aquáticas do Brasil, a Travessia Mar Grande-Salvador reúne nadadores de todo o país com um único objetivo: completar os 12 km de prova e levar para casa a certeza a experiência única de enfrentar e vencer a Baía de Todos os Santos, numa tradição iniciada em 1955 e que chega a sua 54ª edição em 2024, com largada esse ano em 1º de dezembro, na Praia do Duro, na Ilha de Itaparica, e chegada no Porto da Barra.

Competidores de destaque de todo o país participarão da prova, que conta com cerca de 200 inscritos para o desafio. Ao todo, são 14 classes divididas por faixa etária, a partir dos 13 anos, e uma também para pessoas com deficiência. Apesar do alto grau de competitividade e da presença de alguns dos principais nadadores de águas abertas do Brasil e da Bahia, independentemente da categoria, a Travessia Mar Grande-Salvador não tem na rivalidade bairrista uma marca. Pelo contrário: baianos ou ‘forasteiros’ competem pelo título, mas mais do que tudo, torcem pela conquista de finalizar a prova.

Leia mais:

>> Marcio Atalla dá dicas para a Travessia Mar Grande-Salvador

>> Madrinha da 54ª edição da Travessia, Leca garante: "Experiência única"

>> Bruno Riella projeta Travessia Mar Grande-Salvador: "Evento grandioso"

“Penso que a presença de quem vem de fora só acrescenta e fico feliz por isso, até porque eleva o nível da prova, dá mais visibilidade ao evento e ajuda a divulgar. Não é só uma travessia, mas uma conquista para todos aqueles que a concluem. Que todos os anos venha ainda mais gente de fora para agregar”, disse o nadador baiano Renan Santos, atual campeão geral da travessia.

O clima de competitividade e congraçamento é confirmado pelos principais concorrentes ‘estrangeiros’ de Renan: o paulista Samir Barel, e o carioca Luiz Felipe Lebeis. “Já havia nadado na Bahia em Inema, mas a Mar Grande-Salvador, apesar de uma grande vontade de participar, pelo desafio, por ser respeitadíssima e pela beleza do trajeto, eu não podia, por ser um atleta de Campinas e a prova era fechada para o ranking baiano. Agora, com a prova aberta, vou poder realizar esse sonho. E estou indo com minha equipe, que tem mais de 10 atletas. Vai ser emocionante e a receptividade local já vem sendo muito bacana”, disse Barel, que acumula no currículo diversos títulos e muitas provas internacionais importantes, como a travessia do canal da mancha.

Samir Barel, paulista que participará da Travessia Mar Grande-Salvador pela primeira vez | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Há quase 20 anos estive na Bahia para a disputa do Brasileiro, em Inema, e me apaixonei. Todo mundo falava da Mar Grande-Salvador, mas nós, de fora, não podíamos participar. Imagino que será uma prova incrível. Espero nadar bem, com lealdade, força e garra, e vou aprender muito nessa prova. Será uma ótima disputa aí com o pessoal e eu estou louco para encontrar a galera que eu conheço da Bahia”, relatou Lebeis, tetracampeão da tradicionalíssima Travessia 14 Bis - Santos-Bertioga.

Outra estreante

Outra que tem a experiência como marca no currículo e que vai nadar a Mar Grande-Salvador pela primeira vez é a paulista Ana Carolina Morelli. Assim como Samir Barel (de quem é técnica), vem para a Bahia com alunos e está empolgada. “Estou superanimada para nadar essa prova. Nadei a Oceanman em Salvador no ano passado e me encantei. Adoro esses percursos que vão da ilha ao continente, com apoio de caiaque que vai te guiando. Você consegue manter o ritmo legal de prova”, disse a atleta-treinadora, que esse ano já nadou a famosa Travessia Capri-Nápoli.

Ana Carolina Morelli, atleta-treinadora | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Ter todos esses atletas de grande currículo aqui é muito enriquecedor para a prova. Todos querem chegar e ganhar, mas também têm em mente o grande feito que é completar a prova, que é única e de uma grandeza imensurável. Ter essa travessia como uma prova aberta dá a ela ainda mais importância”, avalia Bruno Riella, diretor da Ambiance Esporte e Eventos, organizadora técnica do evento.

A Travessia

A Travessia Mar Grande-Salvador é promovida pelo Grupo A TARDE, com organização da Viramundo e produção da Ambiance Esporte e Eventos. O evento conta com o apoio da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA), e é patrocinado pela Powerade, Village Itaparica, Governo do Estado da Bahia e FazAtleta.