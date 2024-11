Marcio Atalla dá dicas para a Travessia Mar Grande-Salvador

Marcio Atalla é jornalista e professor de educação física, com especialização em treinamento de alto rendimento e pós-graduação em nutrição

Falta apenas um mês para a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador e diversos atletas já estão na reta final da preparação para nadar os mais de 10km da prova. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o especialista em longevidade e qualidade de vida, Marcio Atalla, revelou as principais dicas para conseguir completar o percurso em boa forma.

O professor de educação física e jornalista da área de bem-estar destacou a necessidade de manter tanto o corpo, quanto a mente em equilíbrio, citando as boas noites de sono para uma competição de águas abertas com tranquilidade.

"A primeira delas é uma boa preparação, não só no mar, mas também focando na preparação mental. Preparação física, boas noites de sono, tudo isso vai fazer muita diferença. Tenho certeza que quem se propõe a participar da Travessia já tem esses tipos de cuidado", disse Atalla.

Para a véspera da competição, o especialista também ressaltou pontos importantes, que podem ser considerados essenciais para o 'pré-prova'. Atalla orienta aos competidores que tenham uma rotina igual, ou parecida, com a do dia da prova, utilizando o mesmo equipamento, tendo a mesma alimentação e até mesmo acordando no mesmo horário.

A grande dica é não fazer nada muito diferente do que vem fazendo. Assim o corpo já vai se condicionar e você vai uma grande Travessia Marcio Atalla - especialista em longevidade e qualidade de vida

"Observamos nessas provas que a pessoa quer acordar num horário diferente, talvez por causa da ansiedade. Quer usar um óculos de natação novo, que pode acabar machucando. Então, começa desde agora a treinar no mesmo horário da prova, usar o mesmo material que você vai usar, ter a mesma alimentação pré-prova", complementou.

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da rádio A TARDE FM, com produção da Viramundo, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínios de Powerade e Village Itaparica.

A prova está marcada para o dia 1º de dezembro com largada na praia do Duro, em Mar Grande, e chegada no Porto da Barra, em Salvador. Ao todo, são 14 classes divididas por faixa etária, partindo dos 13 anos de idade, e uma para portadores de necessidades especiais.