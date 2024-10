Bruno Riella projeta Travessia Mar Grande-Salvador: "Evento grandioso"

A 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador está marcada para o dia 1º de dezembro. - Foto: ViraMundo / Divulgação

A 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador está chegando e, na noite desta quinta-feira, 3, Bruno Riella, diretor da Ambiance Esporte e Eventos, e Alessandra Melo, a Leca, madrinha oficial da competição, compartilharam detalhes sobre o evento durante o programa "Papo Reto com Ildázio", na A TARDE FM. A travessia está marcada para o dia 1º de dezembro.

"Estávamos comentando sobre a prova fantástica do ano passado e esse ano estamos preparando uma festa ainda mais linda. A expectativa é que seja realmente um evento ainda mais grandioso que o ano passado, grandes nomes da natação baiana e de todo o Brasil vão vir disputar", garantiu Bruno Riella.

Bruno enfatizou que a preparação dos atletas é fundamental para o sucesso na Travessia. A prova possui uma distância de 10 km, que vai da praia do Duro até o Porto da Barra. No entanto, ele alertou que a distância real percorrida pode variar devido às condições da maré.

"Embora a distância em linha reta seja de 10 km, os atletas podem nadar entre 11 a 14 km, dependendo da maré. Este ano, a prova começará com a maré de vazante, e os nadadores que forem mais lentos poderão enfrentar a maré cheia no final", explicou.

"Então a prova requer muita estratégia e muito conhecimento do guia, não é apenas o nadador. O papel do guia na prova é muito importante, porque ele vai desenhar toda a estratégia para fazer esse nadador percorrer menos que os outros e aproveite a maré para se favorecer", concluiu sobre a preparação.

A Travessia Mar Grande-Salvador é promovida pelo Grupo A TARDE, com organização da Viramundo e produção da Ambiance Esporte e Eventos. O evento conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, e é patrocinado pela Powerade e Crystal.