Madrinha da 54ª edição da Travessia, Leca garante: 'Experiência única'

A ultramaratonista aquática Alessandra Melo, a Leca, é oficialmente a madrinha da 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador. O evento, que está marcado para o dia 1º de dezembro, teve seu lançamento oficial neste sábado, 10, no Village Itaparica, em Vera Cruz.

Emocionada com o convite, Leca ressaltou que a Travessia Mar Grande-Salvador é uma experiência incrível por conta dos cartões postais de Salvador, que vão ficando cada vez mais nítidos à medida que o nadador se distancia da ilha e se aproxima da capital.

“É uma honra para mim ser escolhida como madrinha de uma prova tão tradicional no Brasil. Uma prova que é muito além de uma competição, é uma experiência. Você sai de Mar Grande vendo Salvador pequenininha e conforme você vai nadando, você se conecta com o meio ambiente, com a natureza, com a vida marinha, e quando vai chegando em Salvador, você vê todos os cartões postais maravilhosos crescendo. Então você pode degustar os cartões postais de Salvador”, disse Leca ao Portal A TARDE.

E não é porque Leca é madrinha da prova que ela não vai cair na água também. A participação dela está confirmada em uma das competições de águas abertas mais tradicionais do Brasil.

“Eu já fiz muitas vezes oficial e extraoficial, porque é um treino meu também. Já fiz à noite, já fiz ida e volta, e cada vez é um arrepio diferente. Eu já mapeei o nosso litoral todo nadando, mas de longe é a minha travessia preferida. E eu vou participar novamente, porque se eu tivesse que ficar lá no Porto esperando o pessoal eu ia ficar triste. Eu estou emocionada”, revelou a madrinha.

O padrinho da 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador é o ex-maratonista Allan do Carmo, maior campeão da história da prova. Ele estará presente no dia 1º de dezembro.

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da rádio A TARDE FM, com produção da Viramundo, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínios de Powerade e Village Itaparica.