"Mais tradicional do Brasil", diz Bruno Riella sobre a Travessia | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador está de volta ao cenário esportivo da Bahia após seis anos de ausência. A prova de águas abertas, que é uma das mais tradicionais do Brasil, completa 68 anos em 2023 com a realização de sua 53ª edição e foi lançada oficialmente na noite desta terça-feira, 14, em uma das salas de cinema do Shopping Barra.

Marcada para o dia 19 de novembro, a Travessia Mar Grande-Salvador retorna com realização do Grupo A TARDE e produção da Ambiance Esporte e Eventos. O diretor da empresa, Bruno Riella, enfatizou a importância histórica da prova no evento desta terça.

É um dia realmente muito importante, especialmente para a comunidade baiana da natação. Historicamente, a travessia contribuiu e continua contribuindo muito para a formação de atletas de alto nível. E é por isso que a Bahia é forte nas maratonas aquáticas. Eu gosto de dizer que a travessia é uma prova do Jornal A TARDE, mas é um patrimônio do estado. É a prova mais tradicional do Brasil, são 53 edições, e são inúmeras histórias lindas, maravilhosas, histórias de superação”, contou ao Portal A TARDE.

Ele, que já realizou a Travessia Mar Grande-Salvador em nove oportunidades, comentou sobre a dificuldade da prova e valorizou os atletas que conseguem completar o trecho de cerca de 12 km entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e a praia do Porto da Barra, em Salvador.

“Imagina só, na população mundial, o percentual de pessoas que fazem uma prova como essa. É muito pouco, então o fato da pessoa atravessar, ela já é uma campeã, independente se é atleta de ponta, se é a última a chegar, atravessar 12 km no mar aberto, como essa prova é uma prova desafiadora, então todas essas pessoas já são campeãs, são pessoas especiais. É muito braço, eu já fiz nove vezes. Já fiz em uma hora e quarenta e sete, mas já fiz em três horas e dezesseis. Então, depende muito da maré, tem muitas variantes, é uma prova realmente desafiadora. Eu acho que é por isso que ela se torna tão especial, essa imprevisibilidade que ela tem. É sensacional. Eu diria que é uma das provas mais importantes do Brasil e do mundo”, completou Bruno.

As inscrições para a Travessia Mar Grande-Salvador eram limitadas e foram encerradas. No site oficial da competição é possível conferir o regulamento da prova e outras informações. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.