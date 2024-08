"Privilegiar Mar Grande", diz Eduardo Dute em lançamento da Travessia

Eduardo Dute, diretor da Rádio A TARDE FM - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O evento oficial de lançamento da 54ª Travessia Mar Grande-Salvador foi realizado neste sábado, 10, no Village Itaparica, em Vera Cruz e contou com a presença de jornalistas, formadores de opiniões, nadadores, atletas, federações e parceiros comerciais.

Eduardo Dute, diretor da rádio A TARDE FM, pontuou o orgulho de poder realizar mais uma prova de uma competição tão tradicional no calendário esportivo nacional, que agora é realizada diretamente pela rádio, integrante do Grupo A TARDE de Comunicação.

“É um grande evento e nos orgulha bastante de estar fazendo mais uma vez a Travessia Mar Grande-Salvador. É um projeto que começou em 1955, pelo A TARDE, desenvolvido, produzido, e chegamos à 54ª edição com muito orgulho, muito trabalho, muita dedicação Grupo A TARDE e também da rádio A TARDE FM que esse ano capitaneou o projeto”, contou Dute ao Portal A TARDE.

"A gente, mais do que nunca, quis privilegiar Mar Grande, porque a gente sempre fala muito da chegada em Salvador, com a festa que fazemos no Porto da Barra, mas também trazer essa visibilidade para a Ilha de Itaparica”, complementou.

Quem também marcou presença no evento de lançamento e valorizou Mar Grande foi Ildázio Tavares Jr, coordenador de novos projetos da rádio A TARDE FM. Para ele, a edição deste ano já é um sucesso.

“A gente está muito feliz, de uma maneira disruptiva. Nada mais justo do que lançar a Travessia Mar Grande-Salvador aqui de Mar Grande. As pessoas, às vezes, esquecem a importância de Mar Grande para a prova. Isso é uma coisa que a gente resolveu fazer de uma maneira bem mais profissional. Então, a gente vai tratar bem Mar Grande, porque Mar Grande sempre tratou bem a gente. Começamos com essa apresentação aqui e acho que esse ano já é um sucesso. É uma prova que une tradição e esporte, une Salvador e a Bahia, se confundem”, revelou Ildázio.

Ildázio Tavares Jr., coordenador de novos projetos da Rádio A TARDE FM | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Em 2024, a Travessia Mar Grande-Salvador terá a ultramaratonista aquática Alessandra Melo, como madrinha, e o ex-maratonista aquático Allan do Carmo, como padrinho. As inscrições estão abertas por meio do site oficial, são apenas 200 vagas.

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da rádio A TARDE FM, com produção da Viramundo, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínios de Powerade e Village Itaparica.