54ª Travessia Mar Grande-Salvador acontece neste domingo

Travessia Mar Grande-Salvador em 2023 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A mais tradicional prova de natação em águas abertas do Brasil será realizada neste domingo, 1º de dezembro, reunindo atletas e entusiastas de todo o país para um dos desafios mais emocionantes do calendário esportivo. A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador, conhecida por sua combinação de superação, coragem e conexão com a natureza, acontece na Baía de Todos os Santos, um cenário perfeito para essa competição que exalta a força e a determinação dos participantes. A travessia não é apenas um evento esportivo, mas uma celebração da história, da cultura e do potencial humano, consolidando-se como um marco no esporte baiano e brasileiro.

A edição deste ano traz como madrinha a ultramaratonista aquática Alessandra Melo, carinhosamente apelidada de “Leca,” que em 2024 se destacou ao ser a primeira e única mulher a completar o percurso Salvador-Morro de São Paulo. Ao seu lado, o ex-maratonista aquático Allan do Carmo, maior campeão da história da travessia, será o padrinho, reforçando o simbolismo e a grandiosidade deste evento.

Desde sua primeira edição, em 1955, a Travessia Mar Grande-Salvador tem se destacado como um evento que vai além do esporte, unindo tradição e inovação. Idealizada pelo Grupo A TARDE, a prova atravessa gerações, conectando o público à beleza da Baía de Todos os Santos e atraindo atletas de diversas partes do Brasil e do mundo.

A TARDE FM, parceira oficial da travessia, desempenha um papel crucial na amplificação do evento. Eduardo Dute, diretor da rádio, destaca a relevância da prova: "A Travessia Mar Grande-Salvador é um ícone entre as competições esportivas da Bahia e uma das mais amadas e desafiadoras do Brasil. Com 69 anos desde sua criação, este evento carrega uma rica história de superação e paixão pelo mar. Sob a realização da A TARDE FM, reafirmamos nosso compromisso de elevar sua grandiosidade, inspirando atletas e promovendo a tradição esportiva da Bahia."

Para Ildázio Jr., diretor da ViraMundo Produções, a organização impecável é prioridade:"É uma honra liderar, pelo segundo ano consecutivo, a organização dessa prova espetacular. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível, honrando os atletas e a rica história do evento, garantindo que cada detalhe seja planejado com excelência."

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, com produção da ViraMundo Produções, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínio de Powerade e Village Itaparica.