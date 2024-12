Bruno Riella exalta segurança na Travessia Mar Grande-Salvador: "Prioridade"

Bruno Riella, Diretor da Ambiance Esporte e Eventos - Foto: Reprodução/ Isso é Bahia

Na contagem regressiva para a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, que ocorre neste domingo, 1º, a partir das 6h50, o Diretor da Ambiance Esporte e Eventos, Bruno Riella, exaltou a estrutura da prova e deu dicas aos competidores. Ao 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, o ex-competidor também revelou novidades sobre o evento, projetando mudanças para o futuro.

Bruno exaltou a procura dos atletas, que neste ano contará com 180 nadadores. Apesar do número positivo, o diretor revelou seu desejo de contar com mais nadadores, podendo dividir o evento em dois dias.

"Esse ano estabelecemos o número limite de 180 atletas. As vagas esgotaram com dois meses de antecedência do evento e, desde então, recebemos todos os dias solicitações de atletas querendo se inscrever", explicou Riella.

"Nós temos que pensar em algo futuro, talvez dividir um dia masculino e um dia feminino. Por enquanto, 180 atletas é o número limite para fazer uma prova segura e bonita para todos os atletas", disse.

Um dos pontos altos da prova é a segurança proporcionada aos atletas, que foi destacado pelo organizador: "São diversos órgãos, diversas instituições envolvidas na prova. Nós temos um apoio sensacional do Salvamar, que estará com dois jet-ski, duas lanchas rápidas e oito salva-vidas na água. Também temos o apoio da Agerba [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia]".

"Nós temos um apoio incondicional da capitania dos portos, já que não vai ter embarcação nenhuma rodando no período da prova. O Corpo de Bombeiros e a VitalMed também darão toda a segurança para a gente. Nós que trabalhamos com maratonas aquáticas, a segurança sempre vai ser prioridade", destacou o diretor.

A atual edição contará com atletas de fora do estado e do país. A novidade é positiva para o ex-competidor, que garante uma ótima recepção aos 'calouros'.

"A comunidade aquática está recebendo esses atletas de fora de uma forma muito positiva. A Leca, por exemplo, que é a nossa madrinha, e vai nadar a prova, tem sete atletas hospedadas na casa dela. Então, imagina que bacana, esse ambiente, esse clima de receptividade. Os próprios atletas baianos ajudam", destacou Bruno Riella.

Para finalizar, o organizador, que já completou o percurso 12 vezes, deu dicas sobre a prova, principalmente a necessidade de criar uma estratégia: "São muitos desafios, o primeiro são os treinos. Eu acho que o treinamento, muitas vezes, é até mais difícil do que a prova. O pior já passou", brincou Riella.

"Eu acho que a largada da prova é um ponto crítico, precisando de muita atenção. O que eu aconselho é sempre se criar uma estratégia antes, fazer uma reunião com a equipe que vai estar no barco. Qual vai ser a estratégia? Vão ter duas toalhas balançando, você vai me achar, eu vou te achar? Vai se posicionar atrás da boia?"

"É necessário encontrar uma estratégia para encontrar o barco guia logo. Quando isso acontece logo no início é muito positivo. Já começa bem a prova, né? Para os desafios da prova, tem correnteza, esse ano são duas marés. Água viva, e muito mais", finalizou Bruno.