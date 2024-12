Atletas baianos buscam ajuda financeira para competir na Argentina

Equipe já é bicampeã do campeanato Brasil Cup Internacional - Foto: Arquivo Pessoal

“Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol?”, trecho da música “É uma partida de futebol”, da banda Skank, traduz muito bem a saga de milhares de jovens espalhados por todo o Brasil. E é em busca deste sonho que garotos do projeto social Clube Semeadores Mirins, do bairro Sete de Abril, foram convidados para participar do campeonato infantil e juvenil Brazil Cup Internacional, que acontecerá em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 10 a 14 de dezembro.

A competição é velha conhecida do projeto social, já que a equipe é bicampeã, erguendo os troféus na edição Lauro de Freitas 2023 e edição São Paulo 2024. Apesar de tudo parecer incrível na teoria, a realidade dos jovens para conseguirem chegar em Buenos Aires visando a disputa não é algo fácil, ainda mais para aqueles que não possuem os recursos financeiros necessários para arcar com os valores das passagens de avião para a viagem.

No entanto, as dificuldades impostas pela vida não são motivos de desistir, mas sim efeito para perseverar e correr atrás do objetivo. No perfil do Instagram do Projeto Social Semeadores Mirins (@ongsemeadoresmirins) já existem campanhas que buscam levantar fundos para custear as passagens dos atletas para a Argentina, incluindo a realização de uma Vakinha on-line. As doações para contribuir com a realização da viagem podem ser feitas através da chave Pix (CNPJ) 53.275.981.0001-46 - Projeto Social Semeadores Mirins.

Idealizadora do projeto desde 2014, Rosana Cerqueira revelou ao Portal MASSA! que o convite para o clube participar da edição de Buenos Aires surgiu após serem campeão da edição de São Paulo.

“Ganhando fomos convidados para Argentina, em Buenos Aires. Lá teremos alimentação e estadia paga pela competição. Então, temos que arregaçar as mangas e buscar fazer ações para conseguir passagens e uniformes, e representar o Brasil na Argentina e voltar para o Brasil, mostrando que sonhos são possíveis quando acreditamos neles e colocamos sempre Deus a frente”, detalhou.

Ao todo, foram duas equipes convidadas para a competição: a sub-18, com jogadores de 15, 16, 17 e 18 anos; e a sub-14, com atletas de 12, 13 e 14 anos.

“Até o momento, sem reserva, temos passagens de nove jogadores para o sub-18, faltando dois para fechar 11, porque lá é campo de 11. E temos, seis jogadores do sub-14, faltando cinco para fechar 11”, explicou Rosangela.

“Essa competição internacional, levando jogadores de um projeto social sem fins lucrativos, mostra que a mudança começa dentro de nós mesmo em acreditarmos que é possível buscar, lutar por vida melhor, pois estão aprendendo um novo costume, crenças, culinárias e idioma. E com toda certeza eles estão sentindo na pele que é possível ter vida e sonhos que não seja o tráfico, que não seja a criminalidade”, completou a responsável pela iniciativa.

Fazendo rifas com a ajuda de amigos, familiares e conhecidos, o jovem volante Anthony Muniz, de 17 anos, também está na correria para conseguir embarcar para Buenos Aires e representar o projeto social na competição. “É um mix de sentimentos, fico imaginando muita coisa e principalmente a ansiedade fala muito alto”, desabafou o jogador em entrevista ao Portal MASSA!.

Sentimentos esses que se fazem presente no momento de refletir sobre a chance de jogar fora do país. “Emoção a mil, uma oportunidade imensa e que vai agregar bastante no meu futuro promissor dentro do futebol”, observou o garoto.

'Cria' do bairro Nova Esperança, o jovem sonha em mudar a realidade da família. “Meus principais objetivos sempre foram ajudar minha família, e no futebol vejo uma grande oportunidade para mim e minha família”, relatou Anthony.

Os esforços para que os jovens possam participar da competição vem de todos os lados, dos próprios atletas, do clube e, principalmente, da família. Exemplo claro disso é Edinelma Bispo dos Santos, de 38 anos, mãe do garoto Elkeson, que está fazendo todo o esforço possível para ver o seu filho de 13 anos realizar o sonho de jogar na Argentina.

Segundo Edinelma, as arrecadações estão sendo realizadas por meio de rifas, feijoadas beneficentes e vendas de xícaras com palavras motivacionais. Durante todo esse ‘corre’ para ver o filho fazendo o que ama, a mãe do atleta vive um turbilhão de sentimentos. “É uma mistura de ansiedade e alegria por ter essa possibilidade do meu filho ir visitar outro país”, contou a matriarca ao MASSA!.

A mãe do atacante revelou ainda que o filho, que sonha em ser jogador profissional, está cheio de expectativas sobre a possibilidade de jogar em outro país. “Têm mães que se unem para arrecadar fundos para viagem. Juntas fizemos festas, feijoadas e rifas pra tudo se tornar possível e nossos filhos alcançarem seus sonhos”, lembrou.

É com essa força gigante que familiares, jogadores e conhecidos se juntam diariamente em busca de fazer com que cada um dos jogadores do Clube Semeadores Mirins tenham a possibilidade de viver a experiência de disputar um campeonato na Argentina.