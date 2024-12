Flamengo planeja despedida de Gabigol em jogo contra o Vitória

Gabriel Barbosa ganhará despedida no duelo entre Flamengo x Vitória - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

O duelo entre Flamengo e Vitória, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, adicionará um clima de festa no Maracanã. O jogo, marcado para o dia 8 de dezembro, às 16h, marcará a despedida do atacante Gabriel Barbosa com a camisa do clube carioca.

Para dar um 'último ato' à altura do ídolo do Rubro-Negro, o Flamengo começou o planejamento no departamento de marketing da equipe. Entre as movimentações, três bandeiras para um mosaico estão sendo produzidas com momentos marcantes da trajetória do jogador. Além disso, o resto do atleta será estampado em todos os ingressos que darão acesso à partida.

Todas as conquistas de Gabigol serão relembradas antes da partida contra o Vitória. A ideia é que todos os 13 títulos conquistados pelo atacante sejam expostos no Maracanã. No Flamengo desde 2019, Gabriel conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.

Além disso, o jogador marcou 160 gols e distribuiu 44 assistências em 204 jogos pela equipe. Ao todo, foram 185 vitórias, 61 empates e 58 derrotas.