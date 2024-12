Vitória segue preparação para enfrentar o Fortaleza no Barradão

Vitória realizou mais um treino nesta quinta-feira - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Podendo garantir a permanência na Série A do Brasileirão neste domingo, quando enfrenta o Fortaleza, o Vitória continuou com a preparação para o duelo nesta quinta-feira, 28. A partida será no domingo, 1, no Barradão, às 18h30, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, o treinador Thiago Carpini comandou a equipe em um treino tático em 11 x 11. Quem ficou de fora dessa parte, fez treino em espaço reduzido no outro campo com o assistente Márcio Goiano.

Na sequência, realizou um tático posicional, com movimentações ofensivas e finalização. Carpini e o assistente Estephan Djian treinaram construções de jogadas de ataque com cruzamentos e chutes a gol.

No mesmo momento, em outro campo, os zagueiros Wagner Leonardo, Andrei, Neris, Bruno Uvini, Edu, e o volante Léo Naldi fizeram um treino específico, comandado por Márcio Goiano, com posicionamento, cruzamentos e rebatidas.

Ainda como dúvida para a partida, Matheuzinho seguiu aos cuidados dos fisioterapeutas em tratamento do trauma que sofreu no joelho, já Caio Vinícius trabalhou na academia com o professor Robert Conceição.