Lauro de Freitas recebe última etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei

Campeonato Baiano de Futevôlei - Foto: Divulgação | FAFEB

O Campeonato Baiano de Futevôlei desembarca em Lauro de Freitas entre os dias 6 e 8 de dezembro, para a última etapa. O Find Weekend, evento promovido pela Lupa Soluções Promocionais e pela Federação de Futevôlei da Bahia (FAFEB), será realizado no Complexo Arena Villas, em Vilas do Atlântico.

Leia mais:

>> Cavalaria e o Flag Football: da Bahia ao sonho olímpico em LA-2028

>> Brasil volta a vencer no Sul-Centro Americano de Handebol

>> Mar Grande-Salvador: aos 62, Abel Neto tenta repetir feito de 1996

Com patrocínio da Claro e apoio do programa FazAtleta e do Governo do Estado, o evento promete oferecer uma experiência completa para atletas e público. Além das competições de futevôlei, a programação será enriquecida por atividades como futmesa, aeroboxe, ioga, slackline, desafios e diversas ações promocionais, transformando o evento em um espaço de convivência e lazer.

O Find Weekend começa no dia 6 de dezembro, com as partidas da categoria Feminino Iniciante às 9h, seguida pelo Masculino C às 12h. No dia 7 de dezembro, a categoria Masculino B jogará às 9h, e o Feminino B, às 11h. No último dia, 8 de dezembro, o público poderá conferir as partidas profissionais, com o Feminino Pro às 9h e o Masculino Pro às 11h.