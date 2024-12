Brasil volta a vencer no Sul-Centro Americano de Handebol

Jogadoras do Brasil comemorando vitória - Foto: Divulgação / CBHb

Na busca pela classificação ao Mundial de 2025, a Seleção Brasileira de Handebol feminino segue vencendo no Sul-Centro Americano. Nesta quarta-feira, a Amarelinha derrotou o Paraguai por 40x13, mantendo-se com 100% de aproveitamento, tendo em vista que venceu o Uruguai na estreia.

A competição, que ocorre em Niterói, no Rio de Janeiro, conta com seis equipes, que jogam entre si, com o objetivo de conquistar a maior quantidade de pontos possíveis. Ao fim do torneio, as três melhores campanhas garantem vaga ao Mundial.

Leia mais:

>>Globo garante direitos de transmissão de dois campeonatos para 2025

>>Mar Grande-Salvador: aos 62, Abel Neto tenta repetir feito de 1996

>>Vitória trabalha posse de bola e finalizações de olho no Fortaleza

Diante das Paraguaias, as Leoas venceram sem dificuldade, liderando o placar do início ao fim. Para o intervalo, a partida já estava, de certa forma, decidida, em 23x7. Para o resultado, o Brasil contou com ótima atuação de Adriana Cardoso, que marcou sete gols e foi eleita a melhor em quadra.

Nesta quinta-feira, 28, a Seleção Brasileira enfrenta El Salvador, pela 3ª rodada da competição. O confronto terá início às 19h, com transmissão na ESPN 2.