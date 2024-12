Vitória trabalha posse de bola e finalizações de olho no Fortaleza

Elenco rubro-negro durante atividade no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O plantel do Vitória realizou sua segunda atividade de preparação com foco na partida contra o Fortaleza, marcado para o próximo domingo, 1, às 18h30, no Barradão, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Volante do Vitória é especulado no futebol internacional

>> Vitória conhece sede e datas dos jogos da Copinha Feminina 2025

>> Após acesso com o Ceará, Léo Condé analisa campanha do Vitória na elite

Os trabalhos começaram nesta terça-feira, 27, com exercícios de ativação na academia. Logo depois, o aquecimento foi ministrado pelo preparador físico Caio Gilli. Depois, o grupo foi submetido a uma atiidade técnica.

Mesmo sob a chuva que caiu em Salvador, os jogadores realizaram exercícios de transição com pressão e posse de bola com três times um quadrado. O treino foi concluído com o grupo aprimorando finalizações a gol com enfrentamentos.

O meia Matheuzinho seguiu em tratamento do trauma no joelho direito, enquanto o volante Caio Vinícius treinou com o grupo, contudo com restrições.

O plantel vermelho e preto retoma a preparação na tarde desta quinta-feira, 28, na Toca do Leão.