Após acesso com o Ceará, Léo Condé analisa campanha do Vitória na elite

Léo Condé com o troféu da Série B do Brasileirão de 2023 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos maiores treinadores da história do Vitória, Léo Condé acabou de conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro com o outro clube nordestino, o Ceará. Apesar de ter deixado o Rubro-Negro no início da campanha do atual Brasileirão, o comandante ainda guarda um carinho especial pelo antigo clube. Pelo menos, foi o que ele contou ao Portal A TARDE, em entrevista exclusiva.

"Tenho acompanhado [a campanha do Vitória] e estou muito feliz. Tenho certeza que o clube vai conseguir a permanência na primeira divisão e naturalmente eu fico feliz por isso. Tenho grandes amigos dentro do clube: direção, comissão, atletas”, revelou Condé.

A gente teve duas conquistas brilhantes pelo clube, o maior título da história do clube, que é o título nacional, e conquistamos também o título estadual depois de vários anos. Léo Condé - técnico do Ceará

O ex-comandante do Vitória fez uma análise da campanha do clube no Brasileirão, a qual acompanhou mesmo distante. Sob o comando de Thiago Carpini, o Leão se recuperou do início ruim e deve confirmar a permanência na elite ao fim da temporada.

“Infelizmente a gente não teve um bom início de Campeonato Brasileiro e já é da nossa cultura que quando as coisas não vão bem, a primeira coisa que vem na cabeça do dirigente é a troca do treinador, mas a gente entende. Eu acho que depois da minha saída o clube se estruturou, conseguiu fazer boas contratações, que encorparam junto com aquela base que a gente já tinha do ano passado, e está conseguindo fazer uma boa campanha de recuperação”, afirmou ao Portal A TARDE.

Com o retorno do Ceará à primeira divisão, Condé chegou a quatro acessos nos últimos sete anos no futebol brasileiro. Em 2018 e 2021, subiu da Série C para a Série B com Botafogo-SP e Novorizontino, respectivamente. Em 2023, foi campeão da Série B com o Vitória, onde também conquistou o Baianão 2024.

"Muito feliz e satisfeito de saber que a gente está no caminho certo. Realmente é um número expressivo, quatro acessos no intervalo de sete anos. E não só os acessos, mas também as conquistas que a gente teve de títulos estaduais, o baiano deste ano, o Campeonato Maranhense, Campeonato Alagoano”, disse o treinador.

“Mas é claro que a gente não quer criar esse rótulo de ser treinador só de acesso. Agora a gente pensa em galgar um passo maior, de fixar no mercado da Série A e estar brigando por coisas maiores: Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil”, concluiu.

Atualmente, Condé negocia a renovação de contrato com o Ceará, mas o martelo só deve ser batido após as eleições. Caso a atual diretoria seja reeleita, uma proposta oficial será feita para que o treinador permaneça no clube.