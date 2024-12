Volante do Vitória é especulado no futebol internacional

João Pedro em ação com a camisa do CRB - Foto: CRB / Francisco Cedrim

O volante João Pedro, que estava emprestado pelo rubro-negro baiano ao CRB, é alvo de cobiça de um clube do futebol japonês. A informação foi divulgada inicialmente pela página RegatasNet.

O Portal A TARDE entrou em contato com a direção do Vitória, que não quis se pronunciar sobre o assunto. O clube só deve comentar sobre situações em relação ao mercado após o fim do Brasileirão. O vínculo de JP com o Leão da Barra é válido até o fim de 2025.

João Pedro Mendes Santos tem 25 anos e é natural de São Paulo. Ele acumula passagens na base por Bragantino, Água Santa e Santo André, onde se profissionalizou no time do ABC paulista em 2017. Depois se transferiu para a Portuguesa Santista.

Ele chegou ao rubro-negro baiano em 2021. No Vitória, João Pedro disputou 74 jogos. O clube exerceu a opção de compra de 60% dos seus direitos econômicos. No início de 2023, JP foi emprestado ao Brusque-SC, onde fez por 13 jogos.

Em seguida, foi cedido pelo rubro-negro baiano ao Tombense-MG, onde atuou por 28 partidas. O meio-campista foi repassado ao CRB no início de 2024. No Galo de Campina, jogou por 57 vezes, sendo 27 delas na Série B, e deu três assistências. Por lá conquistou o título alagoano.