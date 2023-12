Vitória cede volante a clube alagoano por empréstimo | A TARDE

O Vitória emprestou o volante João Pedro para o CRB. O anúncio foi feito oficialmente nas redes sociais do clube alagoano nesta quarta-feira, 20. Avaliado pelo técnico Léo Condé, o meio-campista teve a possibilidade de retorno cogitada pelo presidente Fábio Mota, mas não se concretizou.

João Pedro Mendes Santos tem 24 anos e é natural de São Paulo. Teve passagens na base por Bragantino, Água Santa e Santo André em 2017, até se profissionalizar no time do ABC paulista. Em seguida, foi transferido para a Portuguesa Santista.

Ele desembarcou na Toca do Leão em 2021. Com o manto rubro-negro, João Pedro disputou 74 jogos. Após exercer a opção de compra de 60% dos seus direitos, JP assinou com o Vitória até dezembro de 2024.

No início de 2023, João Pedro foi emprestado ao Brusque-SC, onde atuou por 13 jogos. Em seguida, foi cedido pelo rubro-negro baiano ao Tombense-MG, onde jogou por 28 oportunidades. Na próxima temporada, ele disputará pelo Galo da Campina o Campeonato Alagoano, as Copas do Brasil e do Nordeste, além da Série B do Campeonato Brasileiro.