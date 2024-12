Globo garante direitos de transmissão de dois campeonatos para 2025

A emissora também fechou o retorno das transmissões do Campeonato Carioca - Foto: Reprodução

A Globo assegurou os direitos de transmissão dos Campeonatos Gaúcho e Pernambucano para 2025, com um novo contrato que vai até 2027. Recentemente, a emissora também fechou o retorno das transmissões do Campeonato Carioca, que estava fora de sua grade há cinco anos.

O Campeonato Gaúcho será transmitido em diversas plataformas da Globo, como RBS TV, SporTV, Premiere e Ge.com. O SporTV exibirá dois jogos por rodada, desde a fase inicial até a final, com um total de 18 partidas previstas ao longo do torneio. O Premiere ficará responsável pela transmissão de 27 jogos, incluindo todos os confrontos envolvendo Grêmio, Internacional e Juventude. A afiliada RBS TV, no Rio Grande do Sul, terá dez datas para a exibição de partidas aos sábados à tarde. Já o Ge.com transmitirá os jogos dos clubes do interior do estado.

Leia mais

>> Sonia Abrão detona famosa anunciada para o BBB 25: "Castigo"

>> Governo toma atitude sobre reprise de ‘Cabocla’ na Globo; entenda



No Campeonato Pernambucano, a Globo exibirá os jogos na TV aberta para todo o estado e no ge.globo para o restante do Brasil. As partidas transmitidas serão exclusivas, exceto nas semifinais e finais. Além disso, a emissora terá a prioridade na escolha de um jogo por rodada, podendo selecionar qualquer partida para exibição. As transmissões ocorrerão aos sábados à tarde, a partir das 16h30.