Governo toma atitude sobre reprise de ‘Cabocla’ na Globo; entenda

A novela ‘Cabocla’, que está sendo reprisada atualmente em ‘Vale a Pena Ver de Novo’, da TV Globo, pode ser remanejada na programação. Isso porque o Ministério da Justiça decidiu mudar a classificação indicativa da obra de livre para “não recomendada para menores de 14 anos”.

Com isso, a pasta recomendou que a novela mudasse o horário de exibição para após as 21h, quando exibida em televisão aberta. O despacho publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 27, o motivo da mudança seria pela trama conter “drogas, linguagem imprópria e violência”. Atualmente, a produção da TV Globo ocupa o horário de 14h45 na grade da emissora.

O despacho do Ministério da Justiça se refere ao streaming Globoplay, mas que “a decisão é válida para a obra completa e para as derivadas que porventura estejam em exibição”. A Globo tem o prazo de cinco dias para acrescentar a nova classificação indicativa da novela em todas as plataformas em que ela é transmitida.

O documento cita ainda como motivo para a mudança o fato de a novela ter linguagem chula e de conteúdo sexual, consumo de droga lícita, angústia, arma com violência, exposição de pessoa em situação degradante ou constrangedora, ato violento, assédio sexual, presença de sangue, agressão verbal, exposição de cadáver, estigma ou preconceito e morte intencional.

Em 2004, ano da primeira exibição, Cabocla era reproduzida às 18h.