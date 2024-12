Climão! Foto de Taís Araújo vira tensão entre Globo e Foz do Iguaçu

Deu ruim! Foto de Taís Araújo vira tensão entre Globo e Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução

A preparação para os 60 anos de TV Globo está gerando grandes expectativas, especialmente com o retorno de clássicos da teledramaturgia brasileira, como o remake de Vale Tudo. A trama, que promete emocionar os fãs, já causou um imprevisto.

Na última segunda-feira, 25, uma foto da atriz Taís Araújo caracterizada como Raquel, protagonista do remake, foi divulgada nas redes sociais, gerando um mal-estar entre a Globo e a prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Entenda o caso:

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, a imagem, que faz parte das gravações iniciais da novela, foi compartilhada sem a autorização da emissora, que havia pedido sigilo absoluto sobre as filmagens. A divulgação prematura das imagens comprometeu a estratégia da Globo, que pretendia revelar a caracterização da personagem de forma planejada e mais impactante.

Além disso, o incidente gerou desconforto entre os profissionais envolvidos na produção, que estavam cientes da necessidade de manter a confidencialidade sobre os detalhes da novela, que está sendo filmada nas Cataratas do Iguaçu, um local público.