Flagra! Taís Araújo é surge pela 1ª vez como Raquel de 'Vale Tudo'

Taís Araújo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Taís Araujo foi flagrada nesta segunda-feira, 25, pela primeira vez caracterizada como Raquel Accioly, sua personagem no aguardado remake de Vale Tudo, da TV Globo. A cena foi registrada em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante as gravações da trama que sucederá Mania de Você.

Na foto divulgada pelo Instagram oficial da prefeitura de Foz do Iguaçu, Taís aparece com um visual simples e marcante: calça jeans, regata vermelha e casaco rosa amarrado na cintura. Para combater o calor, a atriz segurava uma sombrinha e um leque, compondo o visual da protagonista que promete emocionar o público.

Leia:

>>> Novo projeto? Globo define futuro de Eliana após The Masked Singer

>>> Cauã Reymond opina sobre falta de criatividade nas novelas: "Diferente"

>>> Excluída? Naiara Azevedo fica de fora de especial da Globo e reage

A legenda do post brincou com a caracterização da personagem: "A mais nova guia de turismo das Cataratas já chegou no pedaço! Taís Araujo dá vida a Raquel Accioly, uma guia de turismo de Foz do Iguaçu que encanta os visitantes com sua garra e paixão pelas belezas naturais da região."

No remake, Raquel será uma guia de turismo que recomeça a vida na cidade paranaense, trazendo força e emoção à trama. A produção, inspirada no clássico dos anos 80, segue cercada de expectativas por modernizar a história sem perder a essência do sucesso original.