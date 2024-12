Cauã Reymond opina sobre falta de criatividade nas novelas: "Diferente"

Cauã será responsável por dar vida a César Ribeiro no remake de ‘Vale Tudo’ - Foto: Manoela Mello | Divulgação

Um dos próximos trabalhos de Cauã Reymond, ator considerado um dos principais galãs da atualidade, será no remake de ‘Vale Tudo’, novela das 9 da TV Globo assinada por Manuela Dias e que terá direção de Paulo Silvestrini. Cauã será responsável por dar vida a César Ribeiro, que na versão original, a qual foi exibida em 1988, foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli.

A nova versão de ‘Vale Tudo’ vem de uma toada muito forte de remakes na teledramaturgia brasileira e que levantou o debate sobre uma suposta falta de criatividade e falta de histórias originais boas. Outros exemplos recentes de regravações são ‘Pantanal’ e ‘Renascer’.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Cauã comentou sobre o assunto. De acordo com ele, isso está acontecendo no audiovisual mundial. “Tem ‘Gladiador 2’ e ‘O Auto da Compadecida 2’, que eu estou louco para ver também. Então, claro, tem os sequels, mas quando a gente pensa nas nossas novelas, eu acho que tem um desejo também do público de assistir a uma história que foi um sucesso através de um olhar e de um texto diferente, de uma direção diferente, de atores diferentes”, argumentou o ator.

Ele finalizou: “Em alguns lugares, como o ‘Pantanal’, a gente foi bem sucedido, ‘Renascer’ também. Cada um dentro do tamanho do seu sucesso. E eu espero que a gente possa fazer metade do sucesso que a gente fez na ‘Vale Tudo’ original”.

O remake de ‘Vale Tudo’ tem previsão de estrear entre março e abril de 2025, logo após ‘Mania de Você’, atual novela das 9 da Globo.