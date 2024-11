Globo muda história no remake de Vale Tudo e coloca irmãos como casal

Belize Pombal está confirmada no remake de Vale Tudo - Foto: Divulgação | Globo

A Globo já está trabalhando à todo vapor na história do remake de Vale Tudo, que estreará apenas em 2025. O público verá muitas mudanças no enredo que fez grande sucesso na década de 1980.

Uma das histórias que será modificada é a do núcleo de Consuelo (Rosane Gofman) e Jarbas (Stepan Nercessian), que eram irmãos na versão de 1988.

De acordo com informações do jornal O Globo, os dois agora serão um casal. A intenção com isso é aprofundar mais na dinâmica familiar dos personagens, que estarão sob cargos de Belize Pombal e Leandro Firmino.

O casal terá André (Breno Ferreira) e Daniela (atriz ainda não escalada) como filhos. Os dois também estavam na primeira versão de Vale Tudo, porém não eram herdeiros nem de Consuelo nem de Jarbas.

O remake chamará a atenção ainda com o núcleo dos Roitman, que já está definido. Debora Bloch viverá a icônica vilã Odete Roitman. Humberto Carrão e Paolla Oliveira interpretarão os filhos dela, Afonso e Heleninha.