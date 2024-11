VÍDEO: Bonner quebra protocolo e reclama de situação ao vivo na Globo

William Bonner ficou chateado com situação - Foto: Reprodução | Globo

William Bonner ficou visivelmente chateado com uma situação enfrentada na edição do Jornal Nacional, da Globo, nesta segunda-feira, 4. Diretamente de Washington, nos Estados Unidos, onde está para a cobertura das eleições norte-americanas, o apresentador não gostou de um barulho que estava vazando no telejornal.

Após uma reportagem, o jornalista desabafou sobre o barulho: "Até agora há pouco tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e, ao mesmo tempo, tinha uma moça, que cantava muito mal, cantando também".

"Estava bem ruim a situação, mas agora chegou mais uma pessoa cantando um pouco melhor, porém o barulho aumentou. Então eu vou pedir desculpas pelo barulho ao fundo", completou o âncora do Jornal Nacional, irritado com o ocorrido.

A Globo mandou William Bonner e Renata Lo Prete para cobrir as eleições americanas pelos telejornais da TV aberta. Um estúdio foi montado para os profissionais. A GloboNews também tem utilizado o espaço para a sua cobertura.

