William Bonner aposentado? Globo define substituto no Jornal Nacional

William Bonner já tem substituto definido no JN - Foto: Reprodução | Globo

A Globo já está trabalhando na saída definitiva de William Bonner da bancada do Jornal Nacional, onde está desde 1996. Mesmo que não crave uma data para que isso ocorra, a emissora já definiu o substituto para o principal telejornal do canal.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, Cesar Tralli é apontado como o substituto imediato do âncora. Além disso, o jornalista informou que não há certeza de que Bonner fique no posto até a próxima eleição, em 2026, quando completará 30 anos no cargo.

A decisão de deixar a bancada do Jornal Nacional está nas mãos do próprio William Bonner, pois a direção não cogita tirá-lo da função.

O colunista ressaltou que a Globo deverá ocupar o posto de âncora, assim que o veterano deixar o espaço, mas não herdará o cargo de editor-chefe.

William Bonner faz parte do casting da Globo desde 1986, quando recebeu o convite para apresentar o SPTV - 3ª Edição. Em seguida, ele ocupou espaço no SPTV - 2ª edição. O âncora ainda assumiu a apresentação de noticiários como Jornal Hoje, Jornal da Globo e Fantástico.