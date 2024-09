William Bonner fora do Jornal Nacional? Globo define substituto

William Bonner não estará em bancada do JN - Foto: Reprodução | Globo

William Bonner não estará na bancada do Jornal Nacional mais uma vez. Semanas depois de contrair a Covid-19, o apresentador voltará a se ausentar do telejornal da Globo por duas semanas.

O jornalista entrou de férias e irá ser substituído por Cesar Tralli, que tem ganhado cada vez mais destaque na Globo. O titular do Jornal Hoje até já comentou sobre assumir do principal noticiário da TV.

“Você, talvez, não tenha me visto no Jornal Hoje… A partir de hoje, pelas próximas duas semanas, eu estarei aqui ao lado da Renata. O Bonner está de férias, tenho a honra e o prazer de trabalhar com a Rê, que me recebe sempre com muito carinho, muito amor e afeto”, comentou Tralli, em vídeo. “A gente que agradece”, respondeu Renata Vasconcellos.

Na legenda da postagem, o âncora acrescentou: “Hoje… é boa noite e não boa tarde! Agradeço sua companhia pelas próximas duas semanas. E logo nos vemos de volta no JH e no edição das 18h na Globonews. Fique em paz! Um abração”.

