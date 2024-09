Fim de uma era! Famosa global deixa emissora após 15 anos

Artista faria remake de Vale Tudo - Foto: Reprodução

Após 15 anos de contrato fixo com a Globo, Nanda Costa não teve seu vínculo renovado com a emissora. Agora, a atriz seguirá trabalhando por acordo de obra certa e está aberta a novas oportunidades no audiovisual, explorando inclusive outras funções.

"Foi um relacionamento de 15 anos de muito sucesso e muita história. Eu amadureci muito nesse tempo, aprendi demais, fiz grandes amigos. O entretenimento mudou muito, e isso era algo que eu já esperava e para o qual já fui me organizando", comentou Nanda em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Nanda estreou na Globo em 2006, na novela "Cobras & Lagartos", como Madá. Desde então, atuou em diversas produções de destaque, como "Viver a Vida" (2009), "Cordel Encantado" (2011), "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014), "Pega Pega" (2017), "Segundo Sol" (2018), e "Amor de Mãe" (2019). Seu trabalho mais recente na emissora foi na série "Justiça 2", onde interpretou Milena, em um romance com a personagem de Paolla Oliveira.

Nanda Costa está cotada para o remake de "Vale Tudo"

Segundo o Notícias da TV, a autora Manuela Dias tem planos de contar com Nanda Costa no remake de "Vale Tudo", e a atriz foi convidada para fazer um teste para o papel de Laís, que foi interpretada por Cristina Prochaska na versão original. Outra possibilidade seria o papel de Aldeíde Candeias, vivido por Lilia Cabral na novela original.

Sem o contrato fixo com a Globo, Nanda tem agora a liberdade de explorar outras emissoras e plataformas de streaming.