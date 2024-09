Possível último especial de Roberto Carlos na TV Globo já tem data; confira

Roberto Carlos está no ar há 50 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Com contrato perto do fim e ainda sem uma definição por renovação, o especial de Roberto Carlos na TV Globo já tem uma data para ser gravado. No ar há 50 anos, o show do 'Rei' será gravado no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A informação é da Folha de S.Paulo.

A atração foi ao ar pela primeira vez em 25 de dezembro de 1974 e se tornou uma tradição para o final do ano da Globo. Desde então, só não foi gravado em momentos excepcionais —em 1999, ano da morte da mulher do cantor, e em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

A Globo não deve renovar o contrato de Roberto Carlos. Com o fim do contrato fixo do rei com a Globo e o alto custo que seria cobrado pelo cantor para realizar os especiais de fim de ano, a alta cúpula da emissora já começou a procurar um nome para substituí-lo nos especiais de fim de ano.

Houve a possibilidade do especial deste ano ser realizado no Maracanã e exibido ao vivo. No entanto, esses planos não foram adiante.