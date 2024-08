Fim de uma história! TV Globo encerra contrato com Roberto Carlos

É desejo do cantor fazer o show no Maracanã - Foto: Redes sociais | Caio Girardi

O cantor e compositor Roberto Carlos terá seu contrato com a TV Globo encerrado em 2025. A emissora já sinalizou que não vai renovar com o ídolo, embora não descarte a possibilidade de utilizar o rei em algumas edições por obra, um modelo que tem sido muito adotado por grandes nomes do canal.

O que acontece é que, com o fim do contrato fixo do rei com a Globo e o alto custo que seria cobrado pelo cantor para realizar os especiais de fim de ano, a alta cúpula da emissora já começou a procurar um nome para substituí-lo nos especiais de fim de ano. Sem alarde, a emissora já chegou a testar alguns desses nomes com especiais no canal.

Pelo que parece, o martelo já foi batido e a Globo tem um nome definido para ocupar o lugar do rei, pelo menos nos próximos 10 anos. Segundo a emissora, o nome mais promissor para assumir esse legado deixado pelo rei após 50 anos deve ser um nome unânime quando o assunto é romantismo e carisma.

O especial do rei Roberto Carlos, em comemoração aos 50 anos de parceria com a Globo, irá ao ar em dezembro e poderá ser exibido ao vivo. É desejo do cantor fazer o show no Maracanã, e agora só depende da disponibilidade de datas do estádio.