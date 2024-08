Dia dos Pais: internado, Silvio Santos ganha homenagem das filhas

Filhas homenagearam o pai nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O dono do SBT, Silvio Santos, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto, recebeu uma homenagem das filhas pelo Dia dos Pais. Nas redes sociais, Cintia e Silvia Abravanel fizeram uma declaração a Silvio.

“Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto, o ser humano que é grato a tudo que vem de Deus, o ser humano que valoriza a vida e as dádivas de Deus a cada momento: na vida pessoal e profissional”, escreveu Silvia



“Pai, muito obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e meus erros. Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar; o melhor de todos. Feliz e abençoado Dia dos Pais”, acrescentou.

Cintia Abravanel fez uma publicação com fotos antigas junto ao pai e na sequência um clique mais atual



“Feliz Dia dos Pais para o homem que é uma fonte de inspiração, um exemplo de bondade, sabedoria e sucesso! Obrigada por tudo que você representa, tanto para mim, para as minhas irmãs, quanto para o povo brasileiro. Te amo, pai”, declarou Cintia.