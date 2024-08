Silvio Santos: hospital cria plano para não vazar informações

Silvio Santos está com 93 anos - Foto: Reprodução | SBT

O Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado o apresentador Silvio Santos, tem montado uma grande ação para que não vazem informações sobre o estado de saúde do ícone da comunicação brasileira, que está internado desde a última quinta-feira, 1. Ainda neste sábado, 3, a instituição não cedeu espaço para os jornalistas.

Com o objetivo de manter a sete chaves o estado de saúde de Silvio Santos, o hospital solicitou que os veículos de imprensa não ocupassem a entrada dos prédios. Com isso, foi necessário que os jornalistas seguissem trabalhando até o fim do dia na calçada da rua da instituição, onde está localizada a entrada principal do complexo hospitalar.

Além disso, foi barrada a entrada de jornalistas no prédio em que o apresentador está internado. O uso de locais como banheiros e bebedouros foi liberado em um prédio vizinho, local onde está instalado o departamento de comunicação do hospital.

Até mesmo entre eles o segredo foi guardado, isso porque, as informações foram restritas entre os funcionários. No momento, todas as informações divulgadas sobre o estado de saúde do apresentador estão sendo divulgadas pela própria equipe do SBT. O hospital não foi autorizado a divulgar informações.