Silvio Santos internado: SBT faz força-tarefa com equipe

Silvio Santos segue hospitalizado desde quinta-feira - Foto: Divulgação | SBT

As últimas notícias sobre a internação de Silvio Santos geraram preocupação em muita gente, inclusive de dentro do SBT.

De acordo com informações do site Notícias da TV, equipes do SBT estariam fazendo uma força-tarefa dentro da empresa. Isso porque a ideia é ter funcionários atuando durante a madrugadas, pensando em uma possível interrupção da programação.

Leia Mais:

>>> Como está Silvio Santos? SBT faz revelação inédita sobre famoso

>>> Aos 93 anos, Silvio Santos é internado novamente e causa é revelada

>>> Após internação, Silvio Santos toma decisão sobre SBT

O canal paulista, porém, não confirma a informação. O SBT disse, por meio de nota, que o empresário ficou internado apenas para realizar exames de imagem.

Os rumores divulgados pelo jornal O Globo são de que uma nova condição de saúde o impediu de voltar para casa. Ele está hospitalizado desde a última quinta-feira, 1º.

A equipe do Albert Einstein segue monitorando o estado de saúde do artista. A publicação garantiu que existe até mesmo um esquema de “blindagem total”, com o objetivo de que não vazem nenhuma informação sobre ele.