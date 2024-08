Após internação, Silvio Santos toma decisão sobre SBT

Iniciativa foi pensada diretamente para o público que acompanha o apresentador - Foto: Reprodução | SBT

Recentemente recuperado de um quadro de Influenza A, o dono do SBT, Silvio Santos, tomou uma decisão sobre a exibição na emissora. Ele solicitou que, durante a programação, sejam exibidas mensagens que enfatizem a relevância do diagnóstico precoce e a necessidade de buscar ajuda profissional ao sentir sintomas.

Segundo o Notícias da TV, motivado pela sua própria internação, Silvio Santos criou algumas das frases que serão exibidas nos intervalos dos programas da emissora.

De acordo com a comunicação do SBT, a iniciativa foi pensada diretamente para o público que acompanha o apresentador. Uma das frases destaca a conscientização sobre a Influenza A, a doença que levou Silvio Santos ao hospital: "Está sentindo sintomas de Influenza? Procure imediatamente um médico".

>>> "Silvio Santos está cheio de vida ainda", garante Íris Abravanel

Outras frases abordarão diferentes enfermidades, mas todas manterão a simplicidade e a mensagem central de buscar ajuda médica ao notar qualquer sintoma.

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 16 de julho, após ser diagnosticado com Influenza A, uma mutação do vírus da gripe que pode causar complicações mais sérias em crianças e idosos, conforme informado pelo Ministério da Saúde.