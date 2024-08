Silvio Santos tem alta hospitalar após ser internado com H1N1

Silvio Santos foi diagnosticado com H1N1 - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta neste sábado, 20, segundo a assessoria de imprensa do SBT. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira, 17, após ser diagnosticado com H1N1.

>>> Após negar, SBT confirma que Silvio Santos está internado

>>> Carlos Alberto diz estar há anos sem falar com Silvio Santos

O comunicado diz que o apresentador passa bem e já está em casa. “Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos”, informou a assessoria.

A internação de Silvio Santos foi confirmada na quinta-feira, 18, pelo SBT, após inicialmente negar os rumores sobre estado de saúde do apresentador, que teria virado “segredo de Estado” no SBT.

De acordo com o Notícias da TV, a direção proibiu que os programas comentassem qualquer coisa relacionada ao assunto, principalmente o ‘Fofocalizando’ e o ‘Tá na Hora’. Com isso, os comentários em torno de Silvio Santos se restringiram apenas aos corredores da emissora.