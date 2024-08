Carlos Alberto diz estar há anos sem falar com Silvio Santos

Nóbrega disse que seu último contato com Silvio foi em 2020 - Foto: Divulgação | SBT

Carlos Alberto de Nóbrega fez uma revelação sobre a relação dele com Silvio Santos, que está internado após ser diagnosticado com Influenza A (H1N1). O apresentador do programa 'Praça É Nossa' disse estar há anos sem falar com Silvio e que já tentou visitar e ligar para o dono do SBT, mas sabe que ele não quer receber visitas ou atender chamadas.

Em entrevista ao Flow News, Nóbrega disse que seu último contato com Silvio foi em 2020, durante a entrega do Troféu Imprensa. Segundo o humorista, o apresentador é uma pessoa que “só fala com quem quer falar” e ele aprendeu a respeitar essa particularidade do empresário.

“Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos, e ele 24. Eu vi o Silvio crescer e se tornar um monstro da comunicação. Eu quero ver o Silvio velho como eu estou, só que não tenho coragem, porque quero guardar dele a imagem do cara dinâmico”, disse Nóbrega, que afirmou sentir “uma saudade louca” do Silvio, mas prefere manter suas lembranças do apresentador do período áureo dele.

“Já tentei ir lá [na casa dele] duas vezes, mas eu sei que ele não quer [visitas], que prefere ficar sozinho, então eu respeito. Já liguei duas vezes e não consegui falar”, continuou.

Carlos Alberto de Nóbrega disse ainda que recebeu notícias sobre Silvio Santos através do cabeleireiro dele e por um sobrinho do comunicador. “Mas a última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me falou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada”.

Silvio Santos está internado para tratar uma infecção provocada pelo vírus H1N1. As filhas do empresário assumiram o controle da emissora e o programa que ele comandava aos domingos.