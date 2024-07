Com quem vai ficar o SBT? Filha de Silvio Santos responde

Silvio Santos tem se mantido fora dos holofotes - Foto: Lourival Ribeiro | SBT | via FotosPublicas.com

A primeira filha de Silvio Santos, de 93 anos, Cíntia Abravanel, falou sobre a herança do pai e revelou que ele já fez a divisão. Na oportunidade, ela esclareceu quem ficará no comando do SBT.

Em entrevista à coluna F5, da Folha de S. Paulo, a mãe de Tiago Abravanel afirmou que o SBT é de suas irmãs. Além da primogênita, ele é pai de Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.

“O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, disse Cintia.

Já sobre a herança de Silvio, Cintia disse que o pai, mesmo que se mantenha afastado dos holofotes, acompanha tudo que é feito com seus bens e que já dividiu uma parte da herança.

“O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, completou.