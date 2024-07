Cintia Abravanel diz que pai é “um Silvio Santos que não existe mais”

- Foto: Reprodução | Instagram

Primeira filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel afirmou que o pai está bem e, em alguns momentos, pensa em voltar aos estúdios. A diretora de teatro contou que sua maior preocupação é a expectativa do público por uma figura que não mais existe.

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça… Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, contou ela em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

"Ele é um senhor de 94 anos e não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar… Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Mas, se um dia ele quiser voltar, ele volta", seguiu Cintia.

Ela contou ainda que optou por estar longe da TV por ter gênio forte e imaginar que não conseguiria fazer as coisas do seu jeito.

"Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão, pois tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro, fazer um trabalho incrível com o Centro Cultural. Me sinto realizada".