H1N1: saiba detalhes do vírus que causou internação de Silvio Santos

Silvio Santos - Foto: SBT / Divulgação

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, foi internado na noite desta terça-feira, 16, em São Paulo com o diagnóstico de H1N1.

Os sintomas da gripe comum, a sazonal, e a nova gripe, Influenza A (H1N1), são semelhantes, e em sua maioria, a doença manifesta-se de forma leve. A maior parte dos infectados se recupera rapidamente, sem necessidade do uso de medicamento antiviral.

Influenza (H1N1)

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. O vírus é transmitido a partir das secreções respiratórias, através do contato com partículas eliminadas por pessoas infectadas ou mãos e objetos contaminados por secreções.

Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade, possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza.

Segundo o Ministério da Saúde, a melhor maneira de se prevenir contra a doença é vacinar-se anualmente, pois a vacina é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus influenza reduzindo o agravamento da doença. Além da adoção de medidas gerais de prevenção para toda a população a exemplo da lavagem das mãos com água e sabão ou usar álcool gel e adotar etiqueta respiratória ao tossir ou espirar (cobrir boca e nariz), entre outras.

Sobre quadro de Silvio Santos



Familiares disseram que Silvio Santos passa bem, mas sem previsão de alta.